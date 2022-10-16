Каменка-Днепровская, Запорожская область, 16 октября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Киевские нацисты пользуются соцсетями и мессенджерами для привлечения обманом мирных граждан и затем наносят ракетные удары по гражданским объектам. Об этом 16 октября сообщила задержанная полицией жительница города Каменка-Днепровская Запорожской области Елена Якупова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

При этом Якупова передавала координаты боевикам ВСУ, которые в результате этого осуществили ракетный обстрел детского сада и общежития.

«Я в свое время сотрудничала с так называемым «Алладином», который давал мне задания — что нужно сделать, координаты каких зданий передать. Потом были прилёты. Был удар и по садику. Я не думаю, что хотели попасть конкретно по нему, но из-за неточности ударили, рядом точно так же — по общежитию, где жили мирные люди. Там военных не было», — сказала она.

При этом задержанная уточнила, что она делала это из-за того, что, очевидно, «заблудилась в своих взглядах», признала свою вину и полностью раскаялась. Также Якупова уточнила, что привлечение ВСУ к этим вещам мирных жителей ничем нельзя оправдать.

«Человек, отвечая на какой-то даже безобидный вопрос, может не понять и постепенно может быть затянут. Естественно, его действия преступны. При этом с той стороны я помощи не вижу, в то время как тут страдают мирные люди, которые готовы работать, жить в мире и приносить пользу Российской Федерации, а их используют обманным путём», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе занятий по огневой подготовке на полигоне в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ был совершён теракт, в результате которого погибли 11 человек.