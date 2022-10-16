Киев, 16 октября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Боевики ВСУ целенаправленно наносят удары по расположению медчастей. Об этом рассказал командир медицинской группы ВС РФ с позывным Донор.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Неоднократно было, что враг непосредственно огонь вел по нашей технике, по нашим медпунктам. В ходе спецоперации уже сделали выводы, и медпункты разворачиваются таким образом, чтобы можно было в кратчайшие сроки все сложить, поменять место», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, после появления беспилотников ВСУ приходится менять позиции, потому что боевики ВСУ наносят артиллерийские удары, даже зная, что это место оказания медпомощи.