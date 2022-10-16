Белгород, 16 октября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В ходе занятий по огневой подготовке на полигоне в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ был совершён теракт, в результате которого погибли 11 человек. Об этом 15 октября сообщили в Минобороны России.

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«Пятнадцатого октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что террористы в ходе занятий по огневой подготовке с добровольцами начали стрельбу по личному составу подразделения.

«В результате стрельбы 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь», — уточняется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ответным огнём обоих террористов уничтожили, на месте теракта работаю сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сознались в многократных убийствах мирных жителей в Мариуполе.