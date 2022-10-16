Рейкьявик, 16 октября, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Между НАТО и Китаем разразился дипломатический конфликт из-за событий на территории бывш. УССР. Так, посол Китая Хэ Рулонг на проходившей в Исландии ассамблее «Полярный круг» ответил на обвинение председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, что Пекин не разделяет взглядов Альянса по этому вопросу, сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Китайский дипломат подчеркнул, что речь и замечания адмирала «полны высокомерия». На что представитель НАТО обвинил Китай, что тот до сих пор не осудил спецоперацию России на территории бывш. УССР.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что МИД КНР выступил с призывом к гражданам своей страны покинуть территорию б. УССР из-за «серьёзной ситуации с безопасностью».

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А на открытии 20-го съезда КПК генсек Компартии Китая и председатель КНР Си Цзиньпин в своем докладе заявил о независимости и мирности внешней политики страны.

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