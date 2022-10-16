Пекин, 16 октября, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Генсек Компартии Китая и председатель КНР Си Цзиньпин в своем докладе на открытии 20-го съезда КПК заявил о независимости и мирном характере внешней политики страны.

antilong Си Цзиньпин

Мир на всей планете. Китай проводит независимую мирную и самостоятельную внешнюю политику. Китай выступает против любых форм гегемонизма и политики силы. Китай не будет претендовать на гегемонию и будет выступать за мирное сосуществование, подчеркнул Си.

«Китай будет укреплять отношения с развивающимися странами, Китай будет отстаивать политику открытости внешнему миру, неуклонно осуществляя стратегию открытости. Китай будет неуклонно идти победным направлением к экономической глобализации. Китай будет принимать активное участие в реформировании и развитии системы глобального управления, способствовать демократизации международных отношений», — заявил Си.