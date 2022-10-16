Берн, 16 октября, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Мемориал, посвящённый сподвижникам полководца Александра Суворова в швейцарском Андерматте очистили от краски и надписей граждане Швейцарии и России. Об этом 15 октября сообщил принимавший участие в акции глава швейцарского байк-клуба «Ночные волки» Рольф Шефлер в беседе с ТАСС.

Василий Суриков. Переход Суворова через Альпы. 1899

«Все снова чисто. Граждане России и Швейцарии очистили мемориал», — уточнил Шефлер.

Мероприятие по очистке мемориала состоялось 15 октября. Волонтёры, в том числе байкеры, отмыли и отчистили мемориал в швейцарском кантоне Ури от пятен краски и свастик, их в ночь на 12 октября нарисовали на памятнике неизвестные вандалы.

Стоит отметить, что это уже второй за текущий год эпизод с осквернением мемориала сподвижникам Суворова в Андерматте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что по данному факту в МИД Швейцарии была направлена нота протеста с требованием выявить и наказать в соответствии с законом лиц, осквернивших мемориал. Кроме того, Захарова призвала швейцарские власти обеспечить памятнику надлежащую охрану.