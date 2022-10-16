Москва, 16 октября, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Российские военнослужащие совместно с волонтерами доставили гуманитарную помощь для воспитанников детского сада № 40 «Калинка» в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщили Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в Запорожской области по вопросу воссоединения с Россией

«Мы благодарим за оказанную помощь сотрудникам и детям нашего сада. Добра и мира вам и вашим семьям», — поблагодарила их заведующая детсадом Наталья Хохамиди.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что военнослужащие Центрального военного округа доставили гуманитарную помощь в один из населённых пунктов Луганской Народной Республики.

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