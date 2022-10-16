Пекин, 16 октября, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Генсек Компартии Китая и председатель КНР Си Цзиньпин в своем докладе на открытии 20-го съезда КПК очертил вектор развития Китая до середины века.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

С 2020 по 2035 год Китай должен пройти путь социалистической модернизации с КПК в ядре. С 2035 по 2050 год Компартия должна создать «богатую демократическую прекрасную модернизированную социалистическую державу». Грядущая пятилетка, по словам Си, является ключевым периодом.

«Необходимо усиливать руководство КПК, идти по пути социалистического развития с китайскими особенностями, где народ должен занимать центральное место, укреплять реформы, расширять открытость, усиливать устремления, волю и уверенность всех членов партии и народа, не бояться внешнего давления, не отступать перед трудностями на пути вперед», — заявил Си, добавив, что необходимо открывать новые горизонты в развитии дела партии.