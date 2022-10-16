Копенгаген, 16 октября, 2022, 05:05 — ИА Регнум. В Дании представители оппозиционных партий поддержат предложение послать солдат на территорию бывш. УССР, если НАТО примет такое решение. Об этом заявил представитель партии Либеральный альянс по вопросам обороны Хенрик Даль.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

«Мы поддерживаем все решения НАТО, — цитирует представителя партии датское новостное агентство Nyheder. TV2. — Поддержим и такое решение, как отправка датских войск на [территорию бывш. УССР]».

А по словам члена парламентского комитета обороны от Консервативной партии Расмуса Ярлова, «Россия должна знать, что она стоит перед стеной, которая едина».

В то же время член праворадикальной Датской народной партии Алекс Арендсен уверен, что на территорию бывш. УССР нужно отправлять не солдат, а оружие.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что боевики киевского режима обстреляли три района Донецка снарядами калибром 155 мм.

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