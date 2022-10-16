Вашингтон, 16 октября, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Сильная позиция доллара не беспокоит президента США Джозефа Байдена, а проблемы в мировой экономике вызваны совсем другими причинами. Такое заявление сделал 15 октября американский лидер, сообщает пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Я не беспокоюсь по поводу сильной позиции доллара, я беспокоюсь по поводу всего остального мира. Проблема заключается в недостатке экономического роста и разумной политики в других странах, а не у нас», — заявил Байден.

Экономику США при этом глава Белого дома назвал «чертовски сильной», и указал, что инфляция является мировой проблемой. По словам Байдена, во всех других странах ситуация с инфляцией значительно хуже, чем в США.

Напомним, главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что усиление доллара привело к значительным макроэкономическим последствиям для всего мира, отразившись на платёжных балансах государств и на повышении нагрузки при выплате трансграничных кредитов и заимствований.