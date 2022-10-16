Лансинг, США, , 03:28 — REGNUM Вандалы, выступающие за либерализацию абортов, территорию одной из церквей в американском штате Мичиган, сообщает New York Post.

Демонстрация за легализацию абортов в США. 1989

Инцидент произошел на территории Церкови Воскресения Христова в Лансинге, штат Мичиган. Совершенное правонарушение попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как одетые в черное неизвестные пишут лозунги красной краской на тротуаре.

Среди прочего они написали «абортировать [верховный] суд» и «смерть христианскому национализму». Этот инцидент в Мичигане не первый. Ранее на молитвенные дома было совершена целая серия подобных нападений.

Ни одного ареста не было произведено в результате более чем дюжины нападений на организации, выступающие против абортов, по всей стране. Ответственность за них взяла на себя левацкая организация сторонников абортов Jane’s Revenge. Организация заявила о своей причастности как минимум к 18 поджогам и актам вандализма в центрах кризисной беременности и других религиозных организациях по всей территории США после утечки 2 мая проекта заключения Верховного суда по делу Доббс против Организации женского здоровья Джексона, которое отменил Роу против Уэйда.