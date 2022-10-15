Москва, 15 октября, 2022, 23:31 — ИА Регнум. С космодрома Плесецк выполнен пуск легкой ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ, сообщили 15 октября в российском оборонном ведомстве.

Mil.ru Пуск ракеты с космодрома Плесецк

«Пятнадцатого октября в 22:55 (мск) с государственного испытательного космодрома Плесецк боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил России проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.