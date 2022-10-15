Москва, 15 октября, 2022, 23:24 — ИА Регнум. В Бахмутском районе Донецкой Народной Республики под обстрел попала съемочная группа «Известий», говорится в телеграм-канале газеты.

John Crosby Миномётный обстрел

«Корреспондент «Известий» Денис Кулага получил контузию во время работы в Бахмутском районе ДНР. Грузовик «Урал», со съемочной группой, попал под обстрел. Автомобиль сдал в сторону и налетел на противопехотную мину. У Кулаги контузия, его оператор не пострадал», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, один мирный житель пострадал при обстреле населенного пункта Ясиноватая в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ.

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