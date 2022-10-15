Рим, 15 октября, 2022, 22:56 — ИА Регнум. В ряде городов Италии состоялись манифестации против политики властей в отношении Киева и антироссийских санкций, сообщает 15 октября РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

Отмечается, что крупнейшую акцию организовало политическое объединение «Суверенная и народная Италия» (СНИ) на площади Санти Апостоли в центре Рима.

Манифестация прошла под лозунгом «Нет войне, нет санкциям, да миру и труду». Участники акции резко критиковали политику властей, связанную с поставками оружия киевскому режиму и введенными против Москвы рестрикциями.

Одновременно в городе Верона прошла демонстрация под лозунгом «Мы не будем платить за войну НАТО».