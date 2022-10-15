Париж, 15 октября, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Представители НАТО и Евросоюза должны высказываться о ядерном оружии более сдержанно. Об этом 15 октября сообщил в интервью Le Parisien министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, комментируя заявления должностных лиц западных альянсов об ответе в случае применения ядерного оружия.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

По его словам, деэскалация требует «большой трезвости при выборе слов».

Как передавало ИА REGNUM, 13 октября официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано на брифинге в Брюсселе заявил, что подготовка к любым непредвиденным ситуациям, связанным с возможным применением ядерного оружия, идёт в Евросоюзе и входящих в него странах.