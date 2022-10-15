Новая Каховка, Херсонская область, 15 октября, 2022, 21:49 — ИА Регнум. В городе Новая Каховка Херсонской области, ранее освобождённом от боевиков ВСУ, шестой раз за день сработал сигнал воздушной тревоги. Об этом 15 октября сообщает городская администрация в своём телеграм-канале.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги, — говорится в сообщении. — Шестая. Работает ПВО: шесть воздушных взрывов».

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября врио заместителя губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что наступление ВСУ в регоине полностью отразили российские военные.