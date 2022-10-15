Вашингтон, 15 октября, 2022, 21:27 — ИА Регнум. США и их союзники продолжат оказывать военную помощь киевскому режиму, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Мы продолжим поддерживать [киевский режим] в их борьбе за защиту страны так долго, как это потребуется, работая плотно с союзниками и партнерами над предоставлением [киевским] военным ключевых вооружений на поле боя», — написал он в соцсетях.

Напомним, ранее старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан заявил, что Соединенные Штаты в скором времени будут вынуждены сократить поставки вооружения Киеву по из-за истощения запасов оружия.

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