Донецк, 15 октября, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли боевики ВСУ. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:22 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами.