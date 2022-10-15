Херсон, 15 октября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. В Херсонской области работает в штатном режиме местная администрация. Об этом 15 октября сообщил врио заместителя губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Администрации Херсонской области продолжают свою работу в штатном режиме и подготавливают возможность для жителей региона отдохнуть в других регионах России», — сообщил он.

Как передавало ИА REGNUM, 14 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал жителей Херсонской области выехать в другие регионы России. По его мнению, присутствие мирных жителей на территории боевых действий снижает манёвренность военных и опасно для жизни жителей региона.