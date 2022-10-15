Донецк, 15 октября, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Один мирный житель пострадал при обстреле населенного пункта Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ. Об этом 15 октября сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

U.S. Army Europe ВСУ

«При обстреле ВФУ в Ясиноватой по улице Воровского ранен мирный житель 1959 года рождения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Ясиноватую.