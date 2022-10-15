Херсон, 15 октября, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Наступление ВСУ в Херсонской области полностью отразили российские военные. Об этом 15 октября сообщил врио заместителя губернатора региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

Mil.ru Солдаты ВС РФ

«Полный провал наступления укронацистов в Херсонской области», — сообщил Стремоусов.

По его данным, попытку прорыва ВСУ на бериславском направлении полностью отразили Вооруженные силы (ВС) России.

Как передавало ИА REGNUM, 14 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВС РФ пресекают в регионе все попытки прорыва киевских военных.