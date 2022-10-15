Донецк, 15 октября, 2022, 17:48 — ИА Регнум. В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница. Об этом 15 октября сообщает мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

U.S. Army Europe ВСУ

«По уточненной информации, в результате обстрела Кировского района ранена мирная жительница 1970 года рождения», — написал он.

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку еще девять снарядов.