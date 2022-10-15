Вашингтон, 15 октября 2022, 17:11 — REGNUM Между Соединенные Штатами и странами Евросоюза нарастает напряженность в связи с ухудшением состояния экономики киевского режима, поскольку Вашингтон все чаще призывают КС ускорить финансовую поддержку Киеву, пишет The Washington Post.
Издание напомнило, что министр финансов США Джэнет Йеллен несколько раз на текущей неделе призывала коллег в ЕС ускорить и увеличить финансовую поддержку Киева.
Однако представитель Еврокомиссии Нёйтс Верле не согласилась Йеллен, напомнив о предыдущей поддержке Киева со стороны ЕС.
Напомним, ранее сообщалось, что Международный валютный фонд уже в октябре начнет работу над программой бюджетной поддержки Киева в 2023 году, после того как киевские власти попросили предоставить им до 20 млрд долларов.
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