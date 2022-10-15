Вашингтон, 15 октября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Между Соединенные Штатами и странами Евросоюза нарастает напряженность в связи с ухудшением состояния экономики киевского режима, поскольку Вашингтон все чаще призывает ЕС ускорить финансовую поддержку Киева, пишет The Washington Post.

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Издание напомнило, что министр финансов США Джэнет Йеллен несколько раз на текущей неделе призывала коллег в ЕС ускорить и увеличить финансовую поддержку Киева.

Однако представитель Еврокомиссии Нёйтс Верле не согласилась с Йеллен, напомнив о предыдущей поддержке Киева со стороны ЕС.

«Для нас это не гонка и не конкурс красоты», — заявила Верле.

Напомним, ранее сообщалось, что Международный валютный фонд уже в октябре начнет работу над программой бюджетной поддержки Киева в 2023 году, после того как киевские власти попросили предоставить им до 20 млрд долларов.

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