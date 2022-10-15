Белгород, 15 октября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В Белгородской области потушен пожар на нефтебазе. Об этом 15 октября написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

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«Пожар потушен, — написал он. — Приступили к ликвидации последствий».

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города со стороны боевиков ВСУ.

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