Пожар на нефтебазе потушили в Белгородской области
Белгород, 15 октября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В Белгородской области потушен пожар на нефтебазе. Об этом 15 октября написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
74.mchs.gov.ru
Пожарный
«Пожар потушен, — написал он. — Приступили к ликвидации последствий».
Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города со стороны боевиков ВСУ.
Читайте также: Гладков сообщил об ударе ВСУ по нефтебазе в Белгороде