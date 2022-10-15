Анкара, , 16:21 — REGNUM ЧП на угольной шахте в районе Амасра северной провинции Бартын в Турции будет всесторонне расследовано. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 15 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для предотвращения новых трагедий на горно-рудных предприятиях будут применены самые современные технологические решения, — заявил глава государства. — Власти не допустят никаких отклонений от требований эксплуатации и не позволят формирования излишних рисков».

Он добавил, что на предстоящем заседании правительства страны будет определен объем государственной помощи в связи с аварией на шахте в Амасре.

Напомним, в результате взрыва на угольной шахте на севере Турции погибли 41 человек.

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