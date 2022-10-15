Белгород, 15 октября, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле города со стороны карателей ВСУ.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия», — написал Гладков в телеграм-канале.

По его словам, экстренные службы борются с огнем. На данный момент угрозы распространения огня нет.

Как сообщало ИА REGNUM, средства противовоздушной обороны сработали в небе над Белгородом 15 октября, кадры со следами работы ПВО опубликованы в соцсетях.

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