Лондон, 15 октября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Меры по противодействию панике населения и скупке им продовольствия в случае якобы возможного применения Россией ядерного оружия на территории б. УССР готовят страны Запада. Об этом 15 октября сообщает британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из западных стран.

Колосс, Франциск де Гойя, , масло, холст, 116х105 см (приблизительно 1818-1825) Паника!

Отмечается, что последний на брифинге на условиях анонимности подтвердил, что страны Запада готовят такие меры.

При этом, по информации издания, к таким мерам могут относиться борьба со скупкой на фоне паники продовольствия и предметов первой необходимости в магазинах и аптеках и издание брошюр по поводу того, как вести себя при ядерном ударе.

«Как и следует ожидать, правительство предусмотрительно составляет планы, рассчитанные на разные сценарии развития событий, и это один из них», — сказал чиновник.

В то же время он подчеркнул, что на Западе не считают сложившуюся в данный момент ситуацию «ядерным кризисом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 17 по 30 октября будут проходит плановые учения Североатлантического альянса (НАТО) по ядерному сдерживанию, в них примут участие 14 стран и будет задействовано до 60 самолётов.