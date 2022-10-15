Берлин, 15 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Заявления главы ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта, сравнившего поставки немецкого тяжелого оружия киевскому режиму с выпуском Третьим рейхом ракет «Фау-2», вызвали критику со стороны одного их главных сторонников поставок Киеву тяжелого оружия — члена комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Её слова 15 октября приводит агентство ДПА.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

«Я коллегиально предлагаю Вольфгангу Шмидту немного углубить его познания в оружии. Тогда бы он быстро осознал, что сравнение с нацистским оружием не только совершенно неуместно, но и попросту неправильно», — сказала она.

При этом ранее Штрак-Циммерманн заявила во время своей поездки в Киев, что боевикам ВСУ нужно поставить немецкие танки, чтобы киевский режим смог пережить зиму.

Отметим, 13 октября Вольфганг Шмидт на дискуссионном мероприятии в Берлине сравнил призывы поставлять немецкие танки «Леопард 2» Киеву с надеждами, которые возлагали в нацистской Германии на первую в мире баллистическую ракету дальнего действия «Фау-2», считавшуюся тогда в стране немецким «чудо-оружием».