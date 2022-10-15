Ньюкасл, Великобритания, 15 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. «Ньюкасл» планирует в ближайшее время предложить 24-летнему центральному полузащитнику сборной Бразилии по футболу Бруно Гимарайнсу улучшенный контракт, так как на футболиста претендуют многие топ-клубы Европы. Об этом 15 октября сообщает журналист Фабрицио Романо.

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За «Ньюкасл» хавбек выступает с 30 января 2022 года после перехода из «Лиона» за 42,1 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро, а соглашение Гимарайнса с «сороками» рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Бруно Гимарайнс принял участие в семи матчах за «Ньюкасл» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Брентфорда» и одной результативной передачей. Также бразилец получил одну желтую карточку.