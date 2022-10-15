Белгород, 15 октября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны сработали в небе над Белгородом 15 октября, кадры со следами работы ПВО опубликованы в сообществе «Белгород Новости» в социальной сети «Вконтакте».

ИА REGNUM В Белгороде работает ПВО

«Над областью громко. Очевидцы сообщают о работе ПВО над городом», — говорится в сообщении.

В последние дни боевики киевского режима усилили обстрелы Белгородский области. 14 октября губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела со стороны ВСУ начался пожар на подстанции 110 кВт в Белгороде.

К вечеру того же дня аварийные службы восстановили электроснабжение в районах города, оставшихся без электричества. Следственный комитет России сообщил, что изучит обстоятельства происшествия.