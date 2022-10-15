Симферополь, 15 октября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В небе над Севастополем и Евпаторией в Крыму сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Видеозаписи и фотографии работы российских ПВО 15 октября размещают очевидцы в соцсетях и телеграм-каналах.

Mil.ru Залп ПВО

На выложенных в интернет кадрах видны моменты запуска ракет ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на запорожском направлении российским ударным беспилотником «Ланцет» был уничтожен зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) С-300.