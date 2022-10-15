Новая Каховка, Херсонская область, 15 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В городе Новая Каховка Херсонской области вновь сработала сирена воздушной тревоги. Об этом 15 октября сообщает городская администрация в своём телеграм-канале.

Тревога

«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Четвёртая…», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что на сегодняшний день попытка контрнаступления киевских боевиков в Херсонской области в районе Дудчан идёт в форме артиллерийских обстрелов.