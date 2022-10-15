Москва, 15 октября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. На запорожском направлении российским ударным беспилотником «Ланцет» был уничтожен зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) С-300. Видеозапись этого 15 октября опубликовало РИА Новости.

Беспилотник

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российский беспилотник идентифицирует цель и заходит на ударную позицию, наносит удар, в результате которого детонирует боекомплект указанного ЗРК, а затем фиксирует поражение цели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военнослужащим добровольческого батальона «Кронштадт», сформированного в Петербурге, передали наборы с экипировкой, доставленные из Северной столицы на линию фронта.