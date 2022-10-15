Санкт-Петербург, 15 октября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Военнослужащим добровольческого батальона «Кронштадт», сформированного в Петербурге, передали наборы с экипировкой, доставленные из Северной столицы на линию фронта. Об этом 15 октября рассказал в своём блоге вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалёв.

t. me/pikalev_spb Шеврон батальона «Кронштадт»

Батальон выполняет боевые задачи на территории проведения специальной военной операции.

«Обсудили с парнями чем можем помочь ещё. Учтём все просьбы и пожелания. Обязательно приедем к ним снова и доставим всё необходимое. Они крутые!!!», — поделился чиновник Смольного.

Ранее сообщалось, что в Петербурге летом 2022 года были сформированы три добровольческих именных батальона для участия в СВО — «Кронштадт», «Павловск» и «Нева». Они уже находятся в зоне СВО. Осенью был сформирован танковый батальон «Аврора». В настоящее время он проходит боевое слаживание.