Лестер, Великобритания, 15 октября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. 15 октября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» футбольный клуб «Лестер Сити» в матче 11-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с «Кристал Пэласом». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

Pioeb Форвард «Лестера» Джейми Варди

Стартовые составы команд:

«Лестер Сити»: Даниэль Уорд, Джеймс Джастин, Ваут Вас, Тимоти Кастань, Амарти Даниэль, Юри Тилеманс, Харви Барнс, Кирнан Дьюсбери-Холл, Джеймс Мэддисон, Бубакари Сумаре, Патсон Дака.

«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Тайрик Митчелл, Марк Гэи, Йоаким Андерсен, Эберечи Эзе, Джефри Шлупп, Шейк Дукуре, Уилфрид Заа, Джордан Айю, Одсонн Эдуар.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Ассистенты главного судьи — Дерек Итон и Стив Мередит. Резервный арбитр — Майк Дин.