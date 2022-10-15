Москва, 15 октября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. К заочному аресту командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Вячеслава Котлика, который обвиняется и объявлен в международный розыск по уголовному делу об обстреле мирных жителей Донбасса в 2021 году, приговорил Басманный суд Москвы. Об 15 октября сообщили в пресс-службе суда.

Суд

«Постановлением Басманного районного суда Москвы Котлику В. Ю., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции на территорию РФ. Он объявлен в международный розыск», — приводит слова пресс-секретаря суда Екатерины Буравцовой ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по фактам преступлений польских наёмников на территории бывш. УССР.