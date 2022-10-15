Киев, 15 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко призвал жителей Житомирской, Черниговской, Черкасской областей экономить электроэнергию.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами: спецоперация ВС РФ — все новости»

«Жители Житомирской, Черкасской, Черниговской областей, ваша помощь тоже нужна стране. Пожалуйста, рационально используйте электроэнергию с 17:00 до 23:00. Из-за последствий обстрелов, произошедших утром», — отметил он в Telegram-канале.

Ранее в «Укрэнерго» заявили, что объект энергетической инфраструктуры Киевской области получил серьезные повреждения в ходе ракетного удара утром 15 октября.