Красноярский завод комбайнов увеличит поставку техники в регионы России
Казахстан, 4 мая, 2006, 06:39 — ИА Регнум. На
Специалисты "Агромашхолдинга" сообщили, что в связи с увеличением объемов производства с апреля 2006 года в цехах, где производится сборка комбайнов, введен двухсменный график работы. По словам начальника цеха сборки комбайнов ОАО "ПО "Красноярский завод комбайнов"
Специалисты "Агромашхолдинга" отметили, что в настоящее время на Красноярском заводе комбайнов максимальная нагрузка приходится на участок обкатки, который является заключительным звеном в процессе производства комбайнов. Здесь специалисты вносят последние рекомендации и устраняют все технические замечания к технике. За сутки на заводе обкатывается 20 машин. Для того, чтобы подготовить машину к отгрузке покупателю, при обкатке подключается диагностическое оборудование, запускается молотилка, проверяется мост, трансмиссия и ходовая часть. На обкатку одного комбайна "Руслан" требуется полтора часа, а для диагностики "Енисей-1200" - тридцать минут.
Представители компании сообщили, что руководством Красноярского завода комбайнов принято решение о покупке современной установки для очистки масла SOG, которое позволит резко сократить время и затраты на обкатку машин.