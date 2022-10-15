Казахстан, 4 мая, 2006, 06:39 — ИА Регнум. На ОАО "ПО "Красноярский завод комбайнов" , входящем в структуру ОАО "Агромашхолдинг" , продолжается отгрузка комбайнов "Енисей" для аграриев России. За 10 дней в период с 19 апреля по 1 мая завод отгрузил 140 зерноуборочных машин в хозяйства Центрального региона, Сибири и Республики Татарстан. В мае 2006 года предприятие планирует увеличить объемы отгрузки до 600 комбайнов для России и Казахстана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM-KNews сообщили в пресс-службе "Агромашхолдинга".

Специалисты "Агромашхолдинга" сообщили, что в связи с увеличением объемов производства с апреля 2006 года в цехах, где производится сборка комбайнов, введен двухсменный график работы. По словам начальника цеха сборки комбайнов ОАО "ПО "Красноярский завод комбайнов" Владимира Бурачевского , сейчас в цехе работает 269 специалистов и 34 привлеченных рабочих. "Завод наращивает объемы производства и в связи с этим на предприятии объявлен дополнительный набор молодых специалистов", - подчеркнул Бурачевский.

Специалисты "Агромашхолдинга" отметили, что в настоящее время на Красноярском заводе комбайнов максимальная нагрузка приходится на участок обкатки, который является заключительным звеном в процессе производства комбайнов. Здесь специалисты вносят последние рекомендации и устраняют все технические замечания к технике. За сутки на заводе обкатывается 20 машин. Для того, чтобы подготовить машину к отгрузке покупателю, при обкатке подключается диагностическое оборудование, запускается молотилка, проверяется мост, трансмиссия и ходовая часть. На обкатку одного комбайна "Руслан" требуется полтора часа, а для диагностики "Енисей-1200" - тридцать минут.

Представители компании сообщили, что руководством Красноярского завода комбайнов принято решение о покупке современной установки для очистки масла SOG, которое позволит резко сократить время и затраты на обкатку машин.