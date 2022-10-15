Херсон, 15 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В городе Бериславе спокойно, несмотря на начатые вооружёнными формированиями киевского террористического режима попытки наступления в Херсонской области. Об этом 15 октября сообщил заместитель главы региона Кирилл Стремоусов в видеообращении, размещённом в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В Бериславе на данный момент тихо, без каких-либо жестких моментов. Пока ничего не наблюдаем, ничего такого жёсткого», — сказал он.

При этом Стремоусов вновь призвал жителей правобережной части области уехать с детьми из региона на время военных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что в настоящее время боевики киевского нацистского режима делают попытки начала наступления на территории региона.