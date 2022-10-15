Херсон, 15 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима начали наступление на территории Херсонской области. Об этом 15 октября сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Херсонской области.

(сс) ВСУ

«Началось движение по фронту. Противник развивает атаки на Херсонщине в направлении Дудчаны и Мыловое, а также в направлении Суханово», — написал он в своём сообщении.

Также военкор уточнил, что рано утром 15 октября киевские боевики обстреляли город Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР), а также начали артиллерийский обстрел по линии Кременная — Сватово.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у НАТО не вышло осуществить свой проект на территории б. УССР по превращению страны в «анти-Россию».