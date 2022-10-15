Токио, 15 октября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Созданному Россией «оружию Судного дня» — ядерной торпеде «Посейдон» — ничего не могут противопоставить Соединённые Штаты. Об этом 15 октября сообщает издание Yahoo News Japan со ссылкой на военного эксперта Кадзухико Иноуэ.

Mil.ru Беспилотный подводный аппарат «Посейдон»

Отмечается, что ядерная торпеда «Посейдон» передвигается под водой и после ее взрыва возникают цунами высотой до 500 метров, которые обрушатся на прибрежные города. При этом напоминается, что высота статуи Свободы в Нью-Йорке составляет 93 метра, а небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг — 443 метра.

Также указывается, что благодаря ядерной установке «Посейдон» имеет фактически неограниченный радиус действия, и это же осложняет его перехват обычными ракетами, обладающими ограниченной дальностью.

В то же время подчёркивается, что США не имеют сравнимого с «Посейдоном» оружия, в результате чего российское «оружие Судного дня» является для них серьёзной угрозой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе боевых действий на территории б. УССР подтвердили свою эффективность, и в том числе в борьбе с поставленной киевским нацистам артиллерией НАТО, новейшие российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин».