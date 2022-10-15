Москва, 15 октября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. О героизме и мужестве сержанта Дениса Петухова, проявленных им в ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, рассказали 15 октября в Минобороны России.

Министерство обороны Российской Федерации Армия России

Отмечается, что сержант в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона поддерживал мотострелковые подразделения, которые вели активные бои с киевскими нацистами.

Также указывается, что находившийся под вражеским обстрелом Петухов прицельным огнем самоходной артиллерийской установки уничтожил три единицы автомобильной техники и порядка 35 боевиков ВСУ.

«Смелость и отвага сержанта Петухова позволили нанести существенный урон противнику и обеспечить наступление российских мотострелков на вражеские позиции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рейд разведки группы «Вагнера» позволил занять на лисичанском направлении новые позиции.