Москва, 15 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В ходе боевых действий на территории б. УССР подтвердили свою эффективность, и в том числе в борьбе с поставленной киевским нацистам артиллерией НАТО, новейшие российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин». Об этом 15 октября рассказал информированный источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По его словам, которые приводит РИА Новости, несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 «Пенициллин» были испытаны во время военных действий на территории б. УССР.

«Комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск [Киева], в том числе с применяемыми [киевскими] военными артиллерийскими системами стран НАТО», — сказал источник.

Отметим, комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин» предназначается для выявления огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет, фиксируя акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов, после чего он выдаёт оператору точные координаты местоположения орудия.