Тегеран, , 09:31 — REGNUM 14 октября в Йезде (Иран) открылась 7-я Международная выставка Шахт, стали и промышленности, а также сопутствующих машин и оборудования. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран, город Йезд Иван Шилов © ИА REGNUM

Управляющий директор выставки заявил в интервью IRNA: «В этой выставке принимают участие 60 авторитетных компаний из различных провинций Ирана, а также фирмы из Китая, России, Турции и некоторых европейских стран». Ахмад Кафи отметил, что наукоемкие компании, работающие в промышленной сфере, также активно участвуют в этой выставке.

Он подчеркнул, что изучение возможностей для инвестирования в смежные отрасли и анализ новейших технологических достижений входят в число других целей трехдневной выставки, посещение которой открыто для публики.

Йезд занимает 2-е место с точки зрения разнообразия рудников в Иране, а также 4-е место по стране с точки зрения промышленности с более чем 3600 промышленными объектами.