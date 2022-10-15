Симферополь, 15 октября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Керченская паромная переправа между полуостровом Крым и материком будет действовать и после восстановления Крымского моста. Так 15 октября ответил замруководителя Росморречфлота Константин Анисимов на соответствующий запрос ТАСС.

Владислав Осипов ИА REGNUM Керченская переправа

Анисимов уточнил, что и после восстановления Крымского моста паромная переправа будет работать. Более того, по словам Анисимова, паромная переправа действовала и до теракта на мосту, но только в ограниченных объёмах, для перевозки специальных грузов.

По мнению Анисимова, работа переправы одновременно с работой моста повысит запас прочности транспортной системы Крыма. При этом представитель Росморречфлота указал на трудности с тем, чтобы оперативно мобилизовать большое количество паромов на время, пока ремонтируют Крымский мост. Анисимов выразил надежду на то, что ремонт моста будет проведён быстро и проблема таким образом будет разрешена.

Отмечается, что седьмой паром прибудет в Керченский пролив в ближайшие два дня. Минтранс России рекомендовал водителям грузовых автомобилей использовать альтернативный объездной маршрут через Ростовскую область и новые регионы. Уточняется, что время в пути по этому маршруту занимает около семи часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что движение грузового автотранспорта по Крымскому мосту может быть запущено вечером 15 октября. Все грузовики будут досматриваться перед въездом на мост.