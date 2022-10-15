Токио, 15 октября, 2022, 05:21 — ИА Регнум. Российское «оружие Судного дня» — ядерная торпеда «Посейдон», представляет большую угрозу для США, поскольку у Вашингтона нет сравнимого оружия. Об этом 14 октября пишет японское издание Yahoo News Japan.

Министерство обороны России Подводный аппарат «Посейдон»

Указывается, что торпеда движется под водой и способна при взрыве создать радиоактивное цунами высотой 500 м. Автор статьи напоминает, что высота статуи Свободы в Нью-Йорке составляет всего 93 метра, а небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг возвышается на 443 метра. То есть, теоретически, в случае применения «оружия Судного дня» эти сооружения окажутся ниже образовавшейся волны, а город просто перестанет существовать.

Кроме того, военный эксперт Кадзухико Иноуэ указывает, что «Посейдон» обладает практически неограниченным радиусом действия благодаря ядерной силовой установке. Это делает его перехват ракетами с ограниченной дальностью очень затруднительным. Также специалисты отмечали, что «Посейдон» спроектирован таким образом, что излучает крайне мало тепла и поэтому остаётся невидимым для спутников США, снабжённых инфракрасными датчиками.

Сравнимого с «Посейдоном» оружия у США на сегодняшний день нет, поэтому «Посейдон» представляет для них реальную серьёзную угрозу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что НАТО обеспокоил возможный запуск Россией беспилотного подводного аппарата «Посейдон».