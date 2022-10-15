Вена, 15 октября, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Восстановление внешнего резервного энергоснабжения на Запорожской АЭС (ЗАЭС), ранее нарушенного из-за обстрелов, значительно укрепляет ситуацию с ядерной безопасностью. Об этом директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 14 октября заявил на официальном сайте организации.

(сс) Администрация президента России
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
«Работая в очень сложных условиях, эксплуатационный персонал Запорожской атомной электростанции делает всё возможное, чтобы укрепить хрупкую ситуацию с энергоснабжением за пределами площадки. Восстановление резервного энергоснабжения является позитивным шагом в этом отношении, даже несмотря на то, что общая ситуация с ядерной безопасностью остаётся нестабильной».
Рафаэль Гросси

Отмечается, что надёжное внешнее электроснабжение по резервным линиям питания, соединяющим ЗАЭС с тепловыми электростанциями, имеет важное значение для обеспечения ядерной безопасности, в том числе при остановленных реакторах.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что возможность создания зоны безопасности для Запорожской АЭС укрепилась после консультаций с Москвой и Киевом.