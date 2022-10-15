Москва, , 01:59 — REGNUM Проамериканский перекос в политике Швейцарии носит критический характер, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем канале в Telegram.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Доказали бы свой нейтралитет, проявив сбалансированность. А то проамериканский перекос уже стал критическим», — заявила она.

Таким образом дипломат прокомментировала отказ МИД Швейцарии дать оценку осквернению памятника российскому полководцу Александру Суворову 12 октября. Напомним, ранее вандалы нарисовали свастику на памятнике, установленном в швейцарском кантоне Ури в память о Суворове.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября Швейцария ввела антироссийские санкции в связи с воссоединением ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В санкционный список попали около 30 физических и юридических лиц.