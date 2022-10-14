Белгород, 15 октября, 2022, 00:32 — ИА Регнум. Аварийные службы полностью восстановили электроснабжение в Белгороде, часть которого оставалась без электричества после обстрела подстанции, сообщили в пресс-службе электросетевой компании «Россети Центр» — «Белгородэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Специалисты организации завершили эту работу к 23:10 мск (совпадает с местным). Аварийные бригады задействовали резервные схемы.

В первую очередь свет был подан в социально значимые объекты. Затем электроснабжение было восстановлено и для бытовых потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 14 октября на подстанции 110 кВт в Белгороде начался пожар после обстрела со стороны ВСУ. Часть города осталась без света. Следственный комитет России сообщил, что изучит обстоятельства происшествия.